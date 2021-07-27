Для учнів Новопразького НВК придбали шкільний автобус

Новенький комфортний автотранспорт для учнів Новопразкого навчально-виховного комплексу було придбано в Новопразькій громаді. 620 тисяч гривень на співфінансування купівлі шкільного транспорту було виділено депутатами селищної ради та частину коштів виділили з обласного бюджету. Загальна вартість автобуса склала 1 мільйон 614 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі Новопразької громади.

Даний автотранспорт є спеціалізованим шкільним автобусом моделі “ЕТАЛОН-А08116” жовтого кольору, з відповідним написом на борту. Зокрема пасажиромісткість шкільного автобуса розрахована на 28 дітей та 3 дорослих.