На Олександрійщині оголосили переможців конкурсу малюнків до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

У рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» було дистанційно проведено районний етап обласного конкурсу малюнків «Без насильства світ стане кольоровим», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

У конкурсі взяли участь роботи учнів загальноосвітніх шкіл району та дитячого будинку «Перлинка». Малюнки були виконані дітьми на запропоновані теми: «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома», «Батьківські руки мають обіймати», «Татусева донька», «Сім’я – це простір без насильства», «Я – за дитинство без насильства».

Нещодавно відбулося засідання організаційного комітету районного конкурсу малюнків «Без насильства світ стане кольоровим» та визначено два переможці:

– у віковій категорії від 7 до 12 років: робота «Сім’я – це простір без насильства» (Бабін Богдан, 9 років, с.Андріївка);

– у віковій категорії від 13 до 18 років: робота «Батьківські руки мають обіймати» (Шибіцька Тетяна, 17 років, с.Куколівка).

Переможці конкурсу отримають дипломи, цінні призи та подарунки.

Оргкомітетом відзначені також роботи на тему «Я – за дитинство без насильства» Голуб Марії (10 років, с.Добронадіївка) та Лисюк Анни (14 років, с.Добронадіївка).

Відібрані роботи переможців передані департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації для участі в обласному конкурсі малюнків.