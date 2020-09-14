У Приютівській ОТГ встановлять ще 4 камери, які «вміють» розпізнавати номерні знаки автомобілів

Ще 4 камери відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту облаштують на території Приютівської громади, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт відомства.

Такі сучасні камери встановлять в різних частинах села Войнівки та смт Приютівка, що дасть змогу зменшити рівень небезпеки на дорогах населених пунктів.

За допомогою раніше встановлених камер з`ясовують важливі питання стосовно пошуку підозрілих осіб, автівок-порушників тощо.

Керівництво громади приділяє першочергову увагу щодо безпеки громади та її громадян.