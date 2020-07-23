У Приютівській ОТГ затвердили перелік послуг, які надаватиме майбутній ЦНАП для населення

Днями члени Виконавчого комітету Приютівської селищної ради затвердили перелік адміністративних послуг, які надаватимуть через Центр надання адміністративних послуг Приютівської селищної ради.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Близько 200 адміністративних послуг серед яких такі групи як:

реєстрація актів цивільного стану;

реєстрація місця проживання;

паспортні послуги;

нотаріальні дії;

реєстрація нерухомості;

реєстрація бізнесу;

реєстрація земельних ділянок;

видача відомостей з ДЗК;

земельні питання ОМС;

архітектурно-будівельна сфера;

місцеві послуги (благоустрій, житло тощо);

пенсійні послуги;

документи дозвільного характеру;

адмінпослуги соціальної сфери.

З детальним переліком карток можна буде ознайомитись пізніше.