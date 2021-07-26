Олександрійський виконком розгляне питання встановлення двох меморіальних дошок

Відповідні проекти рішень виконавчого комітету Олександрійської міської ради були оприлюднені на офіційному сайті ради в розділі “Доступ до публічної інформації”, 12 липня.

На розгляд членів виконкому пропонується дозволити адміністрації ПК «Світлопільський» виготовити та встановити за рахунок спонсорських та залучених коштів меморіальну дошку Почесному громадянину міста Олександрії ДЗБАНОВСЬКОМУ Юрію Ігоровичу на фасаді будівлі ПК «Світлопільський» та дати дозвіл гр. ДМИТРІЄНКО Олені Юріївні виготовити та встановити за власний кошт меморіальну дошку БУСЛОВУ Юрію Олександровичу, відміннику народної освіти, педагогу-новатору та директору школи, на фасаді будівлі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №15.

У разі прийняття даного рішення, дошки будуть взяті на облік управління культури і туризму міської ради.