У сервісних центрах МВС Кіровоградщини відновлено прийняття практичних іспитів

Відсьогодні, 22 травня 2020 року сервісні центри МВС Кіровоградщини відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами, повідомляє «Голос Громади».

Ця послуга буде надаватися з дотриманням обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема:

-з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб;

-за умови відсутності явних ознак ГРВІ;

-в одягнених на обличчі захисних масках.

Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.

Нагадуємо, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.

Пакет документів, який потрібно з собою мати для отримання цієї послуги:

-паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (з відміткою про місце реєстрації);

-копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків; -чинна медична довідка щодо придатності до керування ТЗ (форма 083/о);

-оригінал та ксерокопія документу про зміну особисті даних (за потреби).

Електронне свідоцтво про закінчення автошколи вноситься закладом самостійно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, отже його наявність у паперовому вигляді не є обов’язковою.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.