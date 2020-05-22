Коли маленькі олександрійці матимуть змогу відвідувати дошкільні заклади?

За планами Уряду з 25 травня мають розпочати роботу дитячі садочки, повідомляє «Голос Громади».
Посилаючись на сайт Олександрійської міськради, в Олександрії дошкільні заклади запрацюють з першого дня літа. До цього часу будуть проведені необхідні заходи аби дотриматись умов МОН, а саме: прибирання килимів, м’яких іграшок, однак залишать іграшки, які можна обробляти дезінфекторами.
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На першому етапі відкриття садочків прийматимуть лише дітей батьків, що працюють на виробництві. Забиратимуть дітей «на зміну» на вулиці, перед приміщенням дитсадка, в середину сторонніх не пускатимуть.