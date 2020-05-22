Коли маленькі олександрійці матимуть змогу відвідувати дошкільні заклади?

За планами Уряду з 25 травня мають розпочати роботу дитячі садочки, повідомляє «Голос Громади».

Посилаючись на сайт Олександрійської міськради, в Олександрії дошкільні заклади запрацюють з першого дня літа. До цього часу будуть проведені необхідні заходи аби дотриматись умов МОН, а саме: прибирання килимів, м’яких іграшок, однак залишать іграшки, які можна обробляти дезінфекторами.

На першому етапі відкриття садочків прийматимуть лише дітей батьків, що працюють на виробництві. Забиратимуть дітей «на зміну» на вулиці, перед приміщенням дитсадка, в середину сторонніх не пускатимуть.