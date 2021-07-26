В Олександрії за завдану шкоду навколишньому середовищу підозрюється директор підприємства

За забруднення та псування земель в Олександрії встановлено розмір завданої шкоди більш, ніж 2,2 млн грн. Таку інформацію було оприлюднено на сайті Кіровоградської обласної прокуратури сьогодні, 26 липня.

Відповідно до ч. 1 ст. 239 КК України за фактом забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля, за процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства. Читайте також: Олександрійці побували на особистому прийомі у міського голови Сергія Кузьменка

“За даними слідства, з 2019 року, підприємство, згідно договору з міською радою, надавало послуги із утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища в м. Олександрія. Усупереч вимог вказаного договору керівник підприємства не забезпечив належного виконання функцій із утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища – не забезпечено системою захисту грунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату. Вказане, у свою чергу, призвело до систематичного забруднення та псування земель як самого полігону, так і прилеглої до нього території. Наразі встановлено, що розмір завданої навколишньому середовищу шкоди, складає більш ніж 2,2 млн. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області” – йдуться у повідомленні відомства.