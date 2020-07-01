Українські лікарні отримають додаткове фінансування з 1 липня

Про це днями повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, інформує «Голос Громади».

«В нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, за яким медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже вступила в дію. Все фінансування відбуватиметься починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Зараз НСЗУ укладає договори із відповідними закладами. Це рішення, яке вступило в дію. Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі, Президент і я», – зазначив керівник МОЗу.

За словами Максима Степанова наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування – оскільки при плануванні 2 етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня, мають дефіцит державного фінансування понад 50%.