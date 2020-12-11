Управління соцзахисту населення Олександрійщини достроково припиняє прийом громадян через виявлений  COVID-19

Важливе повідомлення! У працівника Управління соціального захисту населення Олександрійської РДА виявили COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт Приютівської територіальної громади.

Через вказаний факт відомство достроково припиняє прийом громадян.

Прийом документів від уповноважених осіб сільських (селищних) рад та видача повідомлень в управлінні відбудеться 16.12.2020 з 08.00 до 12.00.

Стосовно подальшого графіка роботи з уповноваженими особами буде повідомлено додатково.

З питань отримання консультації звертатися за телефонами «гарячої лінії»: 0678293005 або 0950315354.