Уряд має намір збільшити штрафи за недотримання маскового режиму

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус Кабінет Міністрів хоче ініціювати підвищення штрафів за відсутність масок в приміщеннях і в громадському транспорті під час карантину, повідомляє “Голос Громади”.

«Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті », — підкреслив Д.Шмигаль.