Увага! На Кіровоградщині до кінця доби утримається шквальний вітер

За даними Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні 08 вересня, по місту Олександрія та місцями по Кіровоградській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє «Голос Громади». І рівень небезпечності, жовтий.

Тож мешканці та гості міста будьте обачними, особливо під час перебування на вулиці та дотримуйтесь правил безпеки.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. За можливості не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями.

Якщо Ви стали свідком падіння дерев чи гілок, травмування людей, обриву електричних проводів – негайно інформуйте екстрені служби за телефонами «101», «103».