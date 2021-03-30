В Олександрійській стоматполіклініці змінилися номера телефонів (Стоматполиклинника Александрия телефоны)

У КП «Міська стоматполіклініка» змінилися номери телефонів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.
Нові телефони поліклініки:
(067) 829 30 36 – приймальня;
(095) 125 35 93 – реєстратура лікувального відділення;
(066) 078 50 74 – реєстратура ортопедичного відділення.
Нагадаємо, стоматполіклініка знаходиться за адресою пл. Соборна, 7. Головний лікар комунального закладу Тетяна Борисівна ПИРКОВА. Медичний заклад надає послуги в галузі терапевтичної, дитячої, хірургічної, ортопедичної стоматології, ортодонтії, фізіотерапії, променевої діагностики.