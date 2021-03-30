Олександрійська поліція повідомляє

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 480 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 64 звернення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик.

Надана інформація зокрема повідомляє про деякі розкриті крадіжки, розкриті минулого тижня. Так, 24 березня до Олександрійського районного відділу поліції надійшла заява від 58-річної мешканки міста, що того ж дня невідома особа з її сумки викрала смартфон, спричинивши власниці матеріальні збитки на суму 3000 грн.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 37-річного мешканця міста.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.185 КК України («Крадіжка, вчинена повторно або за змовою групи осіб»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Того ж дня Олександрійський райвідділ поліції отримав інше повідомлення – від працівниці одного з торгівельних закладів, котра виявила, що невстановлена особа з прилавка магазину викрала товар на загальну суму 5000 гривень. Правоохоронці викрили злодія – 30-річного громадянина. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Також минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 187 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 76 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 30 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 15 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 5 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Протягом зазначеного періоду працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 14 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, зазначає моніторингова служба райвідділу.