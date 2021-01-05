Коронавірус на Кіровоградщині: 25 захворіло, 64 одужало, 6 померло

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 170 ПЛР-тестувань та 44 ПЛР-тестування в обласній лікарні, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Нових 25 випадків інфікування зареєстрували:

сімнадцять у м. Кропивницькому;

один у Кропивницькому районі;

один у Долинському районі;

два у Маловисківському районі;

один у Гайворонському районі;

один в Устинівському районі;

один у Новомиргородському районі;

один у Компаніївському районі.

Одужали від коронавірусу 37 жителів обласного центру, 5 – в м. Олександрія, 8 в Олександрійському й Новомиргородському районах, 3 з Компаніївського району та по 1 з Гайворонського, Маловисківського та Онуфріївського районів.

Шість летальних випадків COVID-19: йдеться про 70-річну жінку та 50-річного чоловіка з м.Кропивницького, 64-річну жінку з Кропивницького району, 72-річну жінку з Олександрівського району, 65-річного чоловіка Добровеличківського району та чоловіка 79-ти років з Маловисківського району.