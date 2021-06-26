В Олександрії провели ЙОГО-марафон (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 26 червня, до Дня молоді в Олександрії відбувся його-марафон, повідомляє “Голос Громади”.

На захід з гарним настроєм, у спортивному споряджені та посмішками завітало 34 великих та маленьких олександрійці, серед яких, освітяни, бібліотекарі та пересічні громадяни.

Марафон розпочався з привітань, посмішок, медитаційної музики та ароматичних паличок, що настроїло присутніх на необхідну хвилю.

Вправи з йоги вдавались не всім, проте учасники марафону завзято старалися. Були й такі, які вправно й легко виконували завдання тренера.

Йога орієнтована на розвиток сили, гнучкості та витривалості, включає в себе силові вправи і розтяжку.

Всім гарного та бадьоро ранку!