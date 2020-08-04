В Олександрії, цього року, за шкільні парти сядуть понад 9 тисяч дітей

1 вересня 2020 року у школах Олександрії за шкільну парту сядуть 9 136 дітей, що на 376 більше, ніж минулого року, повідомляє «Голос Громади».

За інформацією Олександрійської міськради, з нового навчального року 2020/2021 збільшується кількість класів – 370 (в минулому році – 365).

Працюватиме 36 перших класів та 10 десятих, як і в минулому році. Усі навчальні заклади І-ІІІ ступенів набирають десятикласників.

Відповідно до тарифікації, кількість ставок педагогічних працівників і годин у вчителів не зменшується.

Значні кошти виділяються на оновлення матеріально-технічної бази і ремонти, у тому числі, підготовку до нового навчального року.

На дошкільну освіту спрямовано 3,4 млн грн; на загальноосвітні навчальні заклади – 3,8 млн грн; на реалізацію програми «Нова Українська Школа» направлено 2,8 млн грн.