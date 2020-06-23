В Олександрії у 12-ти закладах торгівлі виявили порушення карантинних вимог

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області продовжують здійснювати контроль за дотриманням профілактичних та протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби на об’єктах нагляду, відповідно до постанов головного державного санітарного лікаря України, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, працівники під час карантину проводять обстеження закладів торгівлі, громадського харчування, освіти тощо.

Так, днями в м. Олександрія у закладах торгівлі спеціалістами виявлено наступні порушення:

-павільйон «Ятрань» по пр. Соборний, 89 – відсутній контейнер для використаних засобів індивідуального захисту,

-пересувний кіоск Квас «Чорний ліс», вул. Гагаріна – не проводиться температурний скринінг працівників, бракує захисних масок,

-павільйон «Чудо піч» (пр. Соборний, 95) – не проводиться температурний скринінг працівників, використовуються багаторазові рушники,

-магазин «Українські ковбаси» (пр. Соборний, 98) – не проводиться температурний скринінг працівників, не ведеться журнал обробки поверхонь, недостатня кількість захисних масок, не зроблено розмітку на підлозі для дотримання покупцями соціальної дистанції, відсутній контейнер для використаних засобів індивідуального захисту,

-магазин «Твої улюблені» (пр. Соборний, 98) – використовуються багаторазові рушники,

-кіоск «Славяночка» (пр. Соборний, 98) – відсутній антисептик для обробки рук покупців, немає урни для використаних засобів індивідуального захисту,

-павільйон «Сім’я» (вул. 6-го Грудня, 135) – не організовано місце для обробки відвідувачами рук спиртовмісними антисептиками, не проводиться температурний скринінг працівників, бракує дезінфікуючих засобів та захисних масок, не ведеться журнал обробки поверхонь, не зроблено розмітку на підлозі для дотримання покупцями соціальної дистанції,

-павільйон «Соколівські ковбаси» (вул. 6-го Грудня) – недостатня кількість дезінфікуючих засобів та захисних масок, не підписаний контейнер для використаних засобів індивідуального захисту,

-павільйон «Черняхівські ковбаси» (вул. 6-го Грудня) – не витримується кратність проведення дезінфекційної обробки поверхонь,

-кафе «ГУД ФУД» (пр. Соборний, 89) – не проводиться температурний скринінг працівників, не зроблено розмітку на підлозі для дотримання відвідувачами соціальної дистанції, видача клієнтам замовлень здійснюється безпосередньо з закладу (не облаштовано вікно видачі), не підписано контейнер для використаних засобів індивідуального захисту,

-тимчасовий торговий майданчик (пр. Соборний) – відсутні антисептики для обробки рук та денний запас масок, не всі реалізатори харчових продуктів працюють у захисних масках, немає контейнера для використаних засобів індивідуального захисту,

-пересувний кіоск Квас «Чорний ліс» (вул. 6-го Грудня) – не представлено сертифікати на дезінфікуючі засоби та антисептик для обробки рук, не виділений окремий контейнер для використаних засобів індивідуального захисту.

Суб’єкти господарювання, в яких виявлено порушення дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, отримали попередження.