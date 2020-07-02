В Олександрії заборонили роботу ресторанів і розважальних закладів після 22.00

Пізно повечеряти в олександрійських ресторанах тепер не вийде, адже роботу міських закладів громадського харчування обмежено у вечірній час, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на сьогоднішньому черговому засіданні ухвалив рішення заборонити на період карантину роботу закладів ресторанного господарства, громадського харчування та закладів розважальної діяльності на території Олександрії після 22-ї години. При обговоренні питання присутні на засіданні члени виконкому згадали окремі заклади згаданої категорії та «нічні» продуктові магазини, які були раніше неодноразово помічені у порушеннях карантинного законодавства та громадського порядку, що у свою чергу, викликало скарги жителів міста. Тому для суворого виконання свого рішення, міська влада закликала на допомогу як комунальних, так і професійних правоохоронців: «Рекомендувати Олександрійському відділу поліції ГУНП у Кіровоградській області та зобов`язати КП «Муніципальна поліція» забезпечити безумовне виконання вимог даного рішення» – такий пункт містить ухвала виконкому.