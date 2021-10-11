В Олександрії завтра відбудеться позачергова сесія

Завтра, 12 жовтня, депутати зберуться на позачергову сесію, аби прийняти рішення з двох питань.

Таке повідомлення було оприлюдено сьогодні на офіційному сайті Олександрійської міської ради.

Тринадцята позачергова сесія скликана на підставі розпорядження міського голови від 11.10.2021, у ході якої будуть розглянуті питання про надання дозволу комунальному підприємству «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на укладення мирових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» та про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на 2021-2022 роки.».