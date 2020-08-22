Напередодні державного свята у Приютівській ОТГ нагородили кращих мешканців громади

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Вчора, 21 серпня, у Приютівці пройшли урочистості з нагоди святкування Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев привітав присутніх з державними святами, наголосив про важливість свят для українського народу та побажав миру в країні та її розквіту.

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З нагоди Дня Незалежності України керівництво селищної ради відзначило кращих представників громади та нагородило кращих мешканців громади, серед яких були приватні підприємці, представники місцевого самоврядування й найкращі працівники різних виробничих галузей, за багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, високий професіоналізм, небайдужість, добрі справи.

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