В Україні збільшили розмір «мінімалки»

ВР України ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Укрінформ.

Згідно з прийнятим мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч гривень уже з вересня поточного року, відповідно «мінімалка» зросте на 5,86%

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 грн (підвищення становитиме 5,86%).