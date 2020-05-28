Вулична оптова торгівля овочами в Олександрії ще не заборонена

Виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні 28 квітня погодив комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» розміщувати оптову торгівлю сільськогосподарськими продуктами на ділянці вулиці Петра Сагайдачного (сектор Б) від вулиці Садової до вулиці Григорія Сокальського, повідомляє «Голос Громади».

Оптова торгівля дозволяється за умов дотримання її представниками санітарно-протиепідемічних норм і правил. Як повідомлялося раніше, у зв`язку з чинними державними нормативними і санітарними вимогами, роздрібна торгівля сільгосппродукцією та іншими продуктами харчування в Олександрії на вулицях, прилеглих до Центрального ринку, заборонена і переноситься на його внутрішню територію згідно з попередніми рішеннями виконкому міськради.