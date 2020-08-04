У Приютівській громаді невздовзі розпочнеться ремонт автомобільної дороги «Ясинуватка-Березiвка»

Рішення про ремонт на вказаних ділянках автомобільної дороги було прийнято Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» за пропозиціями Приютівської селищної ради, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Приютівської ОТГ”.

Незабаром роботи виконуватимуть на двох ділянках: на шляху, що йде до с. Березівка від автомобільної дороги Т-1215 (Глинськ-Олександрія-Петрово) планується відремонтувати 1 700 метрів дорожнього полотна; у с.Протопопівка планується відремонтувати 1 300 метрів дороги в напрямку с.Бандурівка.

За час ремонтних робіт на ділянках доріг буде здійснено укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, ямковий ремонт, влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші та планування узбіч.