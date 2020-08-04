Хвору на Covid-19 із Світловодського району підключили до апарату ШВЛ

67-річну мешканку Світловодського району, яку госпіталізували з коронавірусом до iнфекцiйного вiддiлення Олександрійської центральної лікарні підключили до апарату штучного дихання, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомив мер міста під час відеозвернення, вчора ввечері стан жінки погіршився, її перевели на штучну вентиляцію легень.

Нагадаємо, хвору на коронавірус мешканку Світловодського району госпіталізували до iнфекцiйного вiддiлення Олександрійської центральної міської лікарні, 31 липня.

Хвора знаходиться у тяжкому стані.