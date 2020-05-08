Як чоботар без чобіт: «Житлогосп» незабаром залишиться без житла

Невдовзі розпочнеться процес виведення з балансового обліку комунального підприємства «Житлогосп» багатоквартирних будинків м.Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Ухвалити рішення про надання згоди на списання з балансу КП «Житлогосп» багатоквартирних будинків міста, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності, запропонував Олександрійській міській раді виконавчий комітет. Дане рішення продиктоване чинним державним законодавством щодо приведення питання балансового обліку багатоквартирних будинків до його нормативних вимог, де таке поняття, як «балансоутримувач», втратило своє попереднє значення. За новим законодавством, колективними власниками багатоповерхових будівель мають бути тільки мешканці, які в них проживають. І при цьому не має значення, створено у житлових будинках ОСББ, чи ні.

Таким чином, з балансового підпорядкування «Житлогоспу» будуть виведені всі житлові багатоповерхівки. В той же час запропонованим рішенням виконкому визначається, що КП «Житлогосп» залишатиметься балансоутримувачем неприватизованих квартир у всіх багатоповерхових будинках, де такі ще є, а також нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади міста в особі міської ради.

Для довідки: в Олександрії наразі налічується 336 багатоквартирних будинків, в яких є неприватизовані квартири. Їхня кількість різна: є багатоповерхівки, де залишаються неприватизованими по одній квартирі, в інших будинках число таких квартир сягає по кілька десятків. А нежитлових приміщень комунальної власності в місті нараховується 68.