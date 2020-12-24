Який порядок виплати олександрійцям допомоги по безробіттю під час карантину?

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць.

Період, за який здійснюється чергове нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню:

• останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований (якщо центр зайнятості здійснює прийом громадян);

• спілкування з кар’єрним радником телефоном чи іншим засобом зв’язку та підтвердження перебування в статусі безробітного (якщо центр зайнятості не здійснює особистий прийом громадян).

Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день відвідування центру зайнятості, що входить до визначеного періоду виплати.