Юрист у твоєму смартфоні: мін’юст запустив мобільний додаток “Безоплатна правова допомога”

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Міністерство юстиції презентувало мобільний додаток “Безоплатна правова допомога” для отримання юридичної консультації, підтримки, чи роз’яснення прав і обов’язків, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Мін’юсту у Фейсбук.

Додаток також дозволяє перевірити, чи належить людина до суб’єктів права на надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто на захист або представництво своїх інтересів у суді.

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Як говорять у Мін’юсті, за допомогою цього додатку люди з обмеженими можливостями пересування можуть замовити адресну правову допомогу – викликати юриста додому.

Додаток дозволяє автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста; отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.

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Також за допомогою цього додатку можна отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.

Завантажити його можна через Play Market та App Storе.

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