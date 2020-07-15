З 1 вересня медикам Кіровоградщини суттєво підвищать зарплатню

З 1 вересня українським медикам підвищать заробітню плату. Днями про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на щоденному брифінгу, інформує «Голос Громади».

«Окрім того, з 1 вересня МОЗ передбачено підвищення заробітної плати всім медичним працівникам вторинної і третинної медичної допомоги, в тому числі й працівникам екстреної допомоги. Підвищення будуть як лікарям, так і середньому та молодшому медичному персоналу. Це буде досить суттєве підвищення у порівнянні з тим, що було раніше. Екстрена медична допомога – це пріоритет, ми хочемо зробити її за європейськими стандартами», – зазначив Максим Степанов.