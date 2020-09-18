В олександрійській бібліотеці відбудеться показ художнього фільму

У рамках фестивалю «Нове українське кіно», що проводиться компанією Артхаус Трафік за підтримки Державного агентства України з питань кіно, у вівторок, 22 вересня, о 16 годині в читальній залі Центральної міської бібліотеки м.Олександрія відбудеться кінопоказ пригодницької драми «Дике поле», повідомляє «Голос Громади».

Істерн «Дике поле» – це екранізація культового роману Сергія Жадана «Ворошиловград» та дебютна стрічка Ярослава Лодигіна. Головний герой фільму – Герман, який обставинами змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес — стару бензоколонку. А разом з нею — друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля чи залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?

У 2018 році фільм отримав премію «Золота дзиґа» за найкращі чоловічі ролі, художника-постановника, оператора та звукорежисера.

Режисер: Ярослав Лодигін

У ролях: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова

Увага! Перегляд фільму рекомендований для осіб старше 16 років.

Важливо! При відвідуванні даного заходу переконливо просимо зберігати соціальну дистанцію і бути в масці!

(Офіційний трейлер цієї кінострічки можна переглянути на інтернет-ресурсі Youtube).