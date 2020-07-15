Опорні лікарні Кіровоградщини не закуповували медичні маски через Prozorro

Із початку пандемії до 1 липня опорні лікарні закупили через Prozorro 1,2 млн медичних масок на 9,5 млн грн, повідомляє «Голос Громади».

Однак опорні лікарні Кіровоградської області за цей час не купували медичні маски через систему публічних закупівель. Дані підрахував фахівець з публічних закупівель DOZORRO Ярослав Пилипенко.

Кіровоградська область не єдина, чиї опорні лікарні не закуповували медичні маски. Аналогічна ситуація у Луганській, Чернігівській та Черкаській областях.

Варто зазначити, що це лише дані системи Prozorro. Окрім цього, опорні лікарні можуть отримувати медичні маски та інші необхідні товари з резервів, гуманітарної допомоги та завдяки допомозі бізнесу. Більше про закупівліпо COVID-19 на Facebook-сторінці DOZORRO.