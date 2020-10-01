«З пісні слів не викинеш»: депутати «ЄС» звітуються перед олександрійською громадою

Депутати «Європейської Солідарності» Олександрійської міськради в кінці каденції 7-го скликання, провели аналіз своєї діяльності та зробили для себе певні висновки, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку «Солідарність – Олександрія» у Фейсбук.

Озираючись назад, можна сказати: цей п`ятирічний період роботи депутатського складу місцевого органу самоврядування видався доволі непростим: на його роботу часто накладали свій відбиток загальнодержавні події, де в певні періоди мали місце політичні розбіжності вищих рівнів та кризові економічні негаразди. Але депутатська фракція партії «Європейська Солідарність» (на початку каденції – БПП «Солідарність»), потужна політсила, друга за чисельністю свого персонального складу у міській раді, робила все, аби якомога знівелювати, звести до мінімуму всі зовнішні негативні фактори, щоб вони чим менш впливали на життя олександрійців. А також докладала всіх зусиль задля поліпшення життя мешканців міста незалежно від різних несприятливих чинників.

Отже, до олександрійської фракції ПП «Європейська Солідарність» наразі входять депутати Віталій Заріцький (голова фракції), Сергій Ракута, Михайло Сулятицький, Володимир Хірса, Іван Баранов, Ярослав Мацак, Микола Острівний, Анатолій Юнак (пізніше поповнив склад «ЄС» замість Андрія Коломійцева, який на початку очолював фракцію, але потім склав депутатські повноваження у зв`язку з обранням його головою Приютівської територіальної громади). Всі ці люди не є випадковими у депутатському корпусі: ще до обрання їх до складу міської ради вони мали чітку громадянську і державницьку позицію та багатий управлінський досвід у сфері економіки, сільського господарства, промисловості, освіти, медицини Олександрійщини.

Фракція «Європейська Солідарність», протягом своєї каденції виконуючи накази виборців, весь час тримала тісний зв`язок з ними, регулярно звітуючи про виконану роботу. Дотримуючись цього принципу, який є одним з головних у депутатській роботі, обранці від «ЄС» і зараз, на фініші каденції, вважають за необхідне прозвітувати перед олександрійцями хоча б про найпомітніші здобутки у своїй п`ятирічній діяльності.

Економіка, промисловість

Завод підйомно-транспортного обладнання «Віра-Сервіс Інтермаш». Велике і потужне підприємство радянських часів протягом багатьох, порівняно недавніх, років перебувало у глибокому занепаді. Все кардинально змінилося у 2012 році, коли завод очолив генеральний директор Михайло Сулятицький: підприємство дуже швидко вийшло у машинобудівні лідери за обсягами виробництва у нашому місті, таким воно залишається і наразі. «Віра-сервіс», наряду з зовнішньоекономічними зв’язками, виготовляє промислову продукцію і для внутрішнього ринку та виконує військово-оборонні замовлення (в тому числі й для потреб АТО-ООС), забезпечуючи робочі місця та гідну зарплату жителям міста. Михайла Сулятицького у 2015 році олександрійці обрали депутатом міської ради від «Солідарності». Вісім років ( з 2012 по 2020 рік) Михайло Сулятицький очолював завод, а в даний момент є технічним консультантом та комерційним представником по зовнішньо-економічним зв’язкам заводу “Віра-Сервіс Інтермаш”.

Протягом усієї каденції депутати «Солідарності» брали активну участь в ухваленні рішень, надсилали конструктивні пропозиції щодо наповнення місцевого бюджету, питань сплати податків, оренди землі і майна комунальної власності та контролювали законність, прозорість і своєчасність виконання цих рішень.

Комунальне господарство і благоустрій міста

Найболючіша для олександрійців та найширша за своїм обсягом сфера. Тут неможливо перелічити весь вируючий потік звернень і запитів від депутатів «Солідарності», озвучених ними на сесіях міської ради. Далі – лише про частину з того, що вдалося їм добитися на прохання жителів міста протягом п`ятирічної роботи.

Кажуть, з дрібниць складається життя. І таких повсякденних «дрібниць», котрі створюють різноманітні незручності на побутовому рівні, у нашому з вами житті більш ніж досить. Отож олександрійці за цю каденцію міської ради вже звикли звертатися за допомогою до депутатів «Європейської Солідарності». Зокрема за зверненням жителів будинку №37а по вул.Садовій до депутата (на той час) Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева щодо проведення ремонтних робіт у першому під’їзді цього будинку з місцевого бюджету були виділені кошти на виконання будівельно-монтажних робіт та окремо – на виготовлення проектно-кошторисної документації. У двоповерховому житловому будинку по вул. Ярмарковій, 61 тривалий час протікала покрівля. А.Коломійцев, як депутат, звернувся до виконавчих органів міської ради і з місцевого бюджету були виділені кошти на закупівлю шиферу та проведення відповідних ремонтних робіт.

А мешканці п’ятиповерхівки, що по вул. Святомиколаївській, 20, попросили депутата посприяти щодо заміни старих вхідних дверей у їхньому під`їзді. Питання вдалося вирішити протягом місяця: в під’їзді будинку були встановлені нові металеві двері.

Місток через річку Інгулець від вул. Декабристів до вул. М.Бендерова становив небезпеку для перехожих (особливо взимку) через свій аварійний стан і відсутність перил на ньому. Депутати міської ради Сергій Ракута та М. Сулятицький знайшли можливість власними силами полагодити цю споруду.

За сприянням депутата Миколи Острівного вирішена проблема облаштування вуличного освітлення в с. Марто-Іванівка та Звенигородка, на що за зверненням депутата з міського бюджету були виділені кошти. Крім цього, на купівлю житла для багатодітної сім’ї, яка втратила власний будинок внаслідок пожежі, також були виділені кошти за зверненням М.Острівного.

Проблема поганих доріг у місті (особливо у периферійних його мікрорайонах та віддалених населених пунктах) – це взагалі окрема тема і вона є однією з найактуальніших. З проханням допомогти у вирішенні питання щодо виконання ремонтних робіт на окремих ділянках дороги в селі Марто-Іванівка до депутата Олександрійської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Миколи Острівного звернулися місцеві жителі. На усунення проблеми за його ініціативи були виділені кошти з державного та міського бюджетів, після чого ремонт дороги по вулицях Пожарського та Коваленка здійснено у повному обсязі.

Одним з найактивніших депутатів «Солідарності» показав себе її нинішній голова Віталій Заріцький. Жодна сесія міської ради чи засідання виконкому не обходиться без його звернень, гострих, критичних зауважень, спрямованих на ті чи інші порушення чинного регламенту, законності. За участі депутата були неодноразово викриті і доведені до уваги громадськості міста факти корупції, бюрократизму і службового недбальства ряду посадовців міських установ і закладів. Особливу увагу В.Заріцький також приділяє комунальній сфері міста. За його зверненням і при підтримці обласної влади в багатоповерховому будинку по пр. Соборний, 107 повністю відремонтовано каналізаційну систему. Від першого до четвертого під’їздів будинку і аж до колектора були замінені каналізаційні труби, а також встановлено нові люки та бордюри.

В «активі» депутата – значиться і двір багатоповерхівки по вул. 6-го Грудня, 140а та прилегла до нього територія, повністю облаштовані освітленням. Крім цього, освітлення було також встановлено на дитячому майданчику на площі Соборній. Забезпечені зовнішнім освітленням і двори будинків за адресами пр. Соборний, 113 та 117, а також подвір`я по вул. Героїв Сталінграду, 21. За сприяння депутата В.Заріцького було частково відновлено асфальтне покриття за адресами вул. Айвазовського,42а, б, в.

А за участі депутатів фракції «Солідарність» Ярослава Мацака, Андрія Коломійцева та Віталія Заріцького, за їхні особисті кошти та за підтримки спонсорів стало можливим облаштувати подвір’я багатоповерхівок за адресами вул. Канатенка, 13 А, пр. Соборний, 113,115,117, на прибудинкових територіях вул. 6-го Грудня, у дворах п’ятиповерхівки в районі дитячої лікарні, Байдаківського та Перемозького мікрорайонів новим обладнанням та спорудами для дитячих майданчиків.

На постійному контролі В.Заріцького та його колег по фракції перебувають питання формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Освіта, дитинство

За зверненням депутата В.Заріцького в одному із навчальних кабінетів НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» свого часу були замінені старі вікна на нові сучасні, міським бюджетом передбачені кошти для заміни вікон у навчальному закладі НВК №17, а для дітей з ДНЗ № 42 виділені кошти на придбання лінолеуму в ігрову кімнату та шаф для іграшок.

За підтримки Андрія Коломійцева для дітей 4 та 7 класів організовані безкоштовні курси з вивчення англійської мови.

За сприяння М. Острівного у с. Марто-Іванівка та Звенигородка були відкриті нові групи в дитячих садочках, а в Марто-Іванівській школі встановлено 36 сучасних віконних блоків.

Взагалі «дитячому питанню», потребам молоді депутати «Солідарності» приділяють особливу увагу. Вже традиційними стали проведення дитячих новорічних ранків для найменших олександрійців з врученням їм сувенірів та солодких подарунків. У співпраці з громадською спілкою «Захисники Кіровоградщини» проводилися новорічні ранки і спеціально для дітей, чиї батьки боролися за цілісність і безпеку держави. Регулярно організовуються й інші дитячі святкові та розважальні заходи з конкурсами, змаганнями і призами, із залученням до їхнього проведення професійних культмасових працівників за місцем проживання дітей (тобто у мікрорайонах міста).

Медицина

Важливе питання було зініційоване та внесене депутатами В.Заріцьким та Володимиром Хірсою, на той час головним лікарем Олександрійського онкологічного диспансеру, про звернення до Народного депутата України Анатолія Кузьменка щодо придбання сучасного медичного обладнання для цього лікувального закладу. Завдяки цим спільним зусиллям диспансер отримав дороговартісний функціональний комплекс обладнання, якого давно потребував для проведення хірургічних операцій.

З недавніх подій: депутати «Європейської Солідарності» не стояли осторонь і оголошених в країні та місті протиепідемічних заходів. Вони активно брали участь у забезпеченні захисними та санітарними засобами міських закладів та установ.

Сприяння АТО-ООС, благодійність, соціальна допомога

Ще на одній з перших сесій міської ради сьомого скликання депутати «Солідарності» підтримали запит В.Заріцького щодо виділення коштів на підтримку захисників – учасників АТО-ООС, та на соціальну допомогу членам їхніх сімей, сімей загиблих учасників АТО і вшанування пам’яті загиблих. Потім ця лінія продовжувалася відповідно до міської комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки. Також, поряд із цим, за сприяння і підтримки депутатів «Солідарності» було передбачено витрати на безкоштовне харчування дітей захисників, на безкоштовне лікування учасників бойових дій на сході України, на заходи з оздоровлення їхніх дітей учасників.

Не забуті «Європейською Солідарністю» міської ради і ветерани війни. Вже декілька років поспіль, напередодні відзначення Дня визволення Олександрії та Дня Перемоги до фракції звертається голова ветеранської організації задля надання допомоги учасникам бойових дій, ветеранам війни та інвалідам. Їм приділяється належна увага.

При підтримці Андрія Коломійцева та депутатів Олександрійської міської ради фракції «Солідарність» для дітей-дошкільнят учасників АТО, дітей з малозабезпечених родин та родин переселенців з тимчасово окупованих територій були організовані безкоштовні курси підготовки до школи. Діти мали змогу протягом майже шести місяців відвідувати розвиваючі заняття, які проходили прямо в приміщенні громадської приймальні міської організації партії «Солідарність». Підтримка захисників, що нині перебувають у зоні АТО-ООС, переселенців з тимчасово окупованих територій і зон бойових дій залишається одним з головних пріоритетів: депутати «Солідарності» постійно допомагають з придбанням необхідних речей, медикаментів, продуктів харчування, обладнання. У цьому напрямку вони тісно співпрацюють з багатьма громадськими організаціями та волонтерами міста і району.

А також мав місце і випадок, так би мовити, індивідуального характеру: якось до громадської приймальні «Солідарності», безпосередньо до тодішнього депутата міської ради Андрія Коломійцева звернулися олександрійські волонтери і розповіли історію 18-річної дівчини-сироти, яка переселилася до Олександрії з тимчасово окупованого Криму. Дівчина поселилася в порожній квартирі своєї покійної матері, житло декілька років перед цим перебувало без нагляду і опинилося фактично в аварійному стані, а у його нової власниці єдиний дохід – мізерна пенсія. І жодної рідної чи близької людини в Олександрії… «Солідарність» не залишилася байдужою і вже за місяць у квартирі сироти ремонтні роботи були виконані якісно, у повному обсязі і звісно, безкоштовно.

Не один рік депутати «ЄС» співпрацюють з місцевою благодійною організацією «Шлях до життя», яка допомагає спільно реалізовувати ініціативу допомоги озеленення нашого міста. Так, двічі на рік разом із зазначеною організацією ними проводиться акція з озеленення – кожен бажаючий може прийти та отримати безкоштовно саджанці дерев. А на прохання олександрійців за підтримки їхніх обранців від «Солідарності» в місті проводяться безкоштовні експрес-тестування на виявлення ВІЛ-інфекції, на визначення гепатиту «С».

Щодо матеріальних допомог олександрійцям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, Віталій Заріцький зокрема зазначає: «В останні два роки ми мали змогу також надати матеріальну допомогу дещо більшій кількості олександрійців, аніж у попередні. Адже на потреби мешканців міста було передбачено виділення коштів з міського бюджету. Мною у повній мірі використано наданий депутатський фонд, кошти з якого були виділенні на допомогу та лікування тяжкохворих олександрійців, і не лише з мого округу. На жаль, у переліку наданої фінансової допомоги залишається багато дітей, які потребували й нині потребують допомоги на лікування тяжких хвороб…»

Дещо перепадає від «Європейської Солідарності» навіть «братам нашим меншим»: за її сприяння здійснювалася неодноразова допомога чотирилапим підопічним притулку для тварин “Друг” у вигляді медикаментів, грошових коштів на харчування тощо.

І нарешті, спорт

Тут також у міських депутатів «Європейської Солідарності» чималий «послужний список». За підтримки депутатів Олександрійської міської ради фракції «Європейська Солідарність» в місті проводяться різноманітні спортивно-масові заходи, починаючи з найпершого тоді велопробігу, присвяченого 270-й річниці заснування Олександрії, у якому взяли участь більше 150 велолюбителів міста і закінчуючи зовсім недавніми спортивними подіями. В числі їх зокрема змагання зі стрітболу серед команд-аматорів на спортивному майданчику Олександрійського училища культури (директор закладу – депутат від «ЄС» Іван Баранов); сімейні квести «Ігри літа» та чемпіонати з силового екстриму «Найсильніша людина Кіровоградщини», «Турнір сильних» – біля КСК «Ніка». Крім цього за сприяння Андрія Коломійцева усі бажаючі влітку мали змогу відвідувати безкоштовні заняття з веслування на каное. Також в Олександрії за його підтримки проходили Чемпіонати України з жиму лежачи та станової тяги, турнір з міні-футболу серед учнів 8-9-х класів загальноосвітніх шкіл міста. Крім цього, депутати від міської організації «Європейська Солідарність» неодноразово були спонсорами інших заходів спортивного спрямування, організованого різними громадськими товариствами міста, таких як щорічні міські марафонські забіги, Всеукраїнський фестиваль ретроавтомобілів в Олександрії та багато інших.

«Пріоритетом в нашій роботі була, є і залишиться робота з виборцями. На виконання взятих зобов’язань перед громадою міста фракція «Європейська Солідарність» протягом п`ятирічної каденції спрямовувала свої зусилля, реалізовуючи та забезпечуючи виконання завдань у межах повноважень, визначених Конституцією та іншими державними законами України, а також на вирішення проблем громади, про які йшлося у передвиборчій програмі партійної організації. Багато з обіцяного в минулому році виконано, проте є ще над чим працювати.

Тому одним із головних наших напрямків так само залишається тісний взаємозв’язок із виборцями, населенням, вивчення місцевих проблем та знаходження шляхів їх вирішення. Ми й надалі налаштовані на цілеспрямовану та конструктивну співпрацю задля розвитку нашого міста, на благо його мешканців та на виконання поставлених перед фракцією завдань, за результатами яких і буде оцінена депутатська діяльність громадою Олександрії», – вважає команда депутатів «Європейської Солідарності» в Олександрійській міській раді.