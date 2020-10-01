З сьогоднішнього дня водії Олександрійщини повинні їздити з увімкненими фарами

Правило діє з 1 жовтня по 1 травня і стосується всіх власників транспортних засобів, повідомляє «Голос Громади».

Такі норми в українському законодавстві пов’язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період. Поліцейські підкреслюють, що ця вимога правил дорожнього руху є обов’язковою для виконання в будь-який час доби.

У поліції зазначають, що основна мета цієї вимоги – зменшення ризику виникнення аварій на позаміських дорогах. Водіїв з вимкненими фарами мають право зупиняти і перевіряти поліцейські.

Тим, хто забуде включити ходові вогні або ближні фари, загрожує штраф у розмірі 425 грн.