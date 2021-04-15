З якими питаннями звертались мешканці Олександрії до міського голови

Днями мер Олександрії Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв’язок із мешканцями міста, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Більшість питань стосувалася сфери ЖКГ, зокрема, облаштування тротуару вздовж Новопразького шосе та видалення у Перемозькому мікрорайоні аварійно небезпечних дерев, які знаходяться в зоні лінії електромереж.

Під час спілкування містян з міським головою були обговорені й інші важливі та актуальні теми, які хвилювали населення.

Після цього Сергій Кузьменко дав доручення начальникам підпорядкованих структур, робота яких пов’язана зі сферами заявлених проблем, вивчити дані питання та вирішити їх у найкоротші терміни.