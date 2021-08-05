В Олександрії шукають токарів

Станом на початок серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1576 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 10 фахівців за професіями:

токар – 8 вакансій;

токар-розточувальник – 2 вакансії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на обласний центр зайнятості.

Фахівці за такою професією затребувані у містах Кропивницькому, Олександрії, Знам’янці та Олександрівському й Кропивницькому районах.

Роботодавці області готові платити токарям від «мінімалки» (6 000) до 10 600 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо. За детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості