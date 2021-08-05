АТБ на пр.Соборному відкрився «заново» (ФОТО)

Сьогодні відбулося відкриття магазину торгівельної мережі АТБ в Олександрії, що на пр.Соборному, 23, повідомляє «Голос Громади».

Як раніше повідомлялося, цей мережевий торгівельний об`єкт з 2 квітня цього року перебував на капітальному ремонті. А сьогодні, 5 серпня, о 10-й годині відбулося «офіційне» відкриття. Перших відвідувачів, які заходили до оновленого супермаркету, з вітаннями зустрічали аніматори та ведуча презентаційної програми.

Торгівельний зал відразу ж наповнився покупцями. Після ремонту він зазнав помітних змін. «Все для людей», – таким був лаконічний коментар, який дали «Голосу Громади» представники адміністрації цього закладу про мету його реконструкції.