На Кіровоградщині безробітнім пропонують стати барменами

Так, 10 серпня поточного року в Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за сприяння служби зайнятості розпочнеться професійне навчання за цією професією, що триватиме 3,6 міс. Про це Голосу Громади повідомили у Відділі організації профнавчання Кiрoвoгрaдcькoгo oблacнoгo центру зaйнятocтi.

До програми входить, зокрема, теоретичний курс дисциплін: технологія барних процесів, класифікація напоїв, історія закладів харчування, психологія обслуговування та ін.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou