На Кіровоградщині безробітнім пропонують стати барменами

Так, 10 серпня поточного року в Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за сприяння служби зайнятості розпочнеться професійне навчання за цією професією, що триватиме 3,6 міс. Про це Голосу Громади повідомили у Відділі організації профнавчання Кiрoвoгрaдcькoгo oблacнoгo центру зaйнятocтi.
До програми входить, зокрема, теоретичний курс дисциплін: технологія барних процесів, класифікація напоїв, історія закладів харчування, психологія обслуговування та ін.
Умовами до направлення на навчання є:
- повна або базова загальна середня освіта;
- вік особи не менше 18 років;
- медична довідка;
- особова медична книжка.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
У зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.
Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou