Шахрай просто попросив покататися…

Крадіжку велосипеда, скоєну більш ніж 7 місяців тому, розкрили олександрійські правоохоронці, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у райвідділі поліції.

31 грудня 2020 року до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 36-річного мешканця міста: того дня невідома особа під час спілкування, зловживаючи довірою заявника, заволоділа належним йому велосипедом «Формула» і не повернула його, чим спричинила власнику матеріальну шкоду на суму 3800 гривень.

Минулого тижня, в ході проведення слідчо-розшукових заходів працівниками райвідділу поліції в скоєнні злочину було викрито 28-річного мешканця міста.

За цим фактом проти зловмисника порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України («Шахрайство»).