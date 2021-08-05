Які ще рішення сьогодні були прийняті на виконкомі

22 питання порядку денного були розглянуті на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 5 серпня, повідомляє «Голос Громади».

Серед першочергових проєктів рішень – надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування (доповідав начальник служби у справах дітей міської ради Ю.Яковлєв) та затвердження структури загальної чисельності Олександрійського міського центру соціальних служб.

Як вже повідомляв Голос Громади, День відкритих дверей запропонувало провести управління культури і туризму міськради, а відділ внутрішньої політики – загальноміський легкоатлетичний забіг, присвячений Дню Незалежності України та пам`яті її загиблих захисників. Також виконком затвердив оновлений склад міської комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій та оновив склад міської редакційної комісії видання обласної «Книги Пам’яті України».

Зазнала поточних змін і програма благоустрою території Олександрії у розрізі фінансування окремих видів робіт. А відділ архітектури управління ЖКГ міської ради надав на розгляд виконкому 5 проєктів рішень, серед яких присвоєння адрес частинам приватних будинків, розміщення зовнішньої реклами та ін.

Робочий графік олександрійського комунального Центрального ринку теж затверджений на засіданні виконкому. Наступними проєктами, розглянутими присутніми, були протокол засідання міської тимчасової комісії з питань використання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків; поставка на квартирний облік за місцем проживання дітей з числа таких, що позбавлені батьківського піклування.

Завершальними були 7 питань, підготовлених управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. По них доповідав начальник управління Олег Репенько.