За що доведеться платити в Олександрійській дитячій лікарні – узаконено владою

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Вступили в дію тарифи на платні медичні послуги для міської дитячої лікарні, затверджені міською владою, повідомляє «Голос Громади».

Відтепер пацієнтам і відвідувачам дитячого лікувального закладу доведеться платити за встановленим тарифом за певний перелік медичних послуг – таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні.

Отже, «узаконено» платними стали лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря:

періодичні профілактичні медичні огляди (всього 7 найменувань); вартість огляду одним спеціалістом лежить в межах від 25 до 43 гривень; проходження медогляду у всіх 7-ми лікарів коштуватиме (для прикладу) 202 грн 42 коп.;

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різні аналізи крові, сечі без направлення лікаря (всього 47 найменувань аналізів);  вартість за аналіз одного найменування коливається від 5 до 108 гривень; вартість загального аналізу крові (наприклад) – 66 грн. 79 коп.;

діагностичні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: УЗД, рентгеноскопія, рентгенографія,  іригоскопія тощо (17 найменувань); вартість одної діагностики від 25 до 216 гривень;

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консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікаря (обстеження, огляд лікарями, підбір окулярів, контактних лінз тощо – 8 найменувань), вартість одного – від 25 до 51 гривні.

Як зазначалося на засіданні виконкому під час обговорення питання, платні послуги поширюються не лише на звернення без направлення лікаря даної установи, а й за направленнями лікарів приватних (платних) медичних закладів. Всі інші послуги, які надає міська дитяча лікарня, за направленням педіатра залишаються безкоштовними, наголошувалося на засіданні.

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Рішення ухвалене відповідно до постанови Кабміну «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров`я» та за зверненням головного лікаря комунального підприємства «Дитяча міська лікарня».

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