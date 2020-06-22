За що доведеться платити в Олександрійській дитячій лікарні – узаконено владою

Вступили в дію тарифи на платні медичні послуги для міської дитячої лікарні, затверджені міською владою, повідомляє «Голос Громади».

Відтепер пацієнтам і відвідувачам дитячого лікувального закладу доведеться платити за встановленим тарифом за певний перелік медичних послуг – таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні.

Отже, «узаконено» платними стали лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря:

періодичні профілактичні медичні огляди (всього 7 найменувань); вартість огляду одним спеціалістом лежить в межах від 25 до 43 гривень; проходження медогляду у всіх 7-ми лікарів коштуватиме (для прикладу) 202 грн 42 коп.;

різні аналізи крові, сечі без направлення лікаря (всього 47 найменувань аналізів); вартість за аналіз одного найменування коливається від 5 до 108 гривень; вартість загального аналізу крові (наприклад) – 66 грн. 79 коп.;

діагностичні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: УЗД, рентгеноскопія, рентгенографія, іригоскопія тощо (17 найменувань); вартість одної діагностики від 25 до 216 гривень;

консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікаря (обстеження, огляд лікарями, підбір окулярів, контактних лінз тощо – 8 найменувань), вартість одного – від 25 до 51 гривні.

Як зазначалося на засіданні виконкому під час обговорення питання, платні послуги поширюються не лише на звернення без направлення лікаря даної установи, а й за направленнями лікарів приватних (платних) медичних закладів. Всі інші послуги, які надає міська дитяча лікарня, за направленням педіатра залишаються безкоштовними, наголошувалося на засіданні.

Рішення ухвалене відповідно до постанови Кабміну «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров`я» та за зверненням головного лікаря комунального підприємства «Дитяча міська лікарня».