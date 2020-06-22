Відсьогодні в Україні запрацює нова методика посилення карантину: що зміниться?

За постановою КМУ від 17.06.2020 р. №500 визначено нову методику посилення протиепідемічних заходів, повідомляє «Голос Громади».

Ця методика запрацює відсьогодні, 22 червня. На території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Новий режим роботи держорганів

З 22 червня на період дії карантину робота розпочинається:

в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8 годині;

в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України о 10 годині.

Оновлені правила масових заходів

З 22 червня забороняєтья проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Нові правила перевезення пасажирів

З 22 червня забороняється здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більше ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та контроль використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення.

З Постанови №392 виключено згадку про заборону здійснення перевезень пасажирів метрополітенами м. Києва, Харкова і Дніпра та залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Також в новій редакції Постанови №392 вже не буде йтися про заборону прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні пасажирські перевезення.

Робота ресторанів, магазинів, фітнес-центрів, готелів

З Постанови №392 виключено заборону щодо роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури.

Перетин кордону іноземцями

Додано норму, за якою у разі відсутності полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією, прикордонники будуть відмовляти у перетинанні державного кордону.

Самоізоляція через «Дію вдома»

Особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома», не підлягатимуть обсервації. Ця новація також буде діяти з 22 червня.

Самоізоляція осіб, які досягли 60 років

З 22 червня вже не будуть підлягати самоізоляції всі особи, які досягли 60-річного віку.