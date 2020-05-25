За забруднення довкілля «Дніпро-Кіровоград» може понести штраф

ОКВП “Дніпро-Кіровоград” за незаконні дії може заплатити штраф, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградського обласного управління держекоінспекції.

Штраф у сумі близько 200 тисяч гривень загрожує підприємству за скид забруднених вод у річку.

За інформацією інспекції, протягом року комунальне підприємство “Дніпро-Кіровоград” порушувало вимоги природоохоронного законодавства. Так, Кропивницький ВКГ здійснював скид недостатньо очищених зворотних вод у річку Інгул, Знам’янський ВКГ та Марто-Іванівський КОС Олександрійський ВКГ – у річку Інгулець, Смолінський ВКГ – у річку Кільтень, Семенівський КОС Олександрійського ВКГ – у річку Бешка.

У результаті підприємство завдало збитків державі на суму в 189 183 42 грн. Обласна екоінспекція направила підприємству претензію про відшкодування збитків з проханням добровільно сплатити штраф.