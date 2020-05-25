Коли дозволять проведення масових заходів в Україні та області

В умовах поступового послаблення карантину працюють магазини, ринки, поетапно починає працювати громадський транспорт тощо, повідомляє «Голос Громади».

Незабаром на українців чекає наступне послаблення карантину, однак про проведення масових заходів, концертів та подібного не мовиться. Це питання може бути розглянуто після 22 червня.

У МОЗі зазначають, що перехід до наступного етапу пом’якшення карантину можливий тільки за умови дотримання всіх визначених спеціалістами єдиних критеріїв дл всіх областей України.