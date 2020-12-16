Змінюй місто на краще! Олександрійців запрошують взяти участь в обговорені щодо розвитку Олександрії

Олександрійська міська рада пропонує активним громадянам міста взяти участь у проєкті програми соціального та економічного розвитку Олександрії на 2021 рік та проєкту бюджету міста Олександрії на 2021 рік. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Згідно з розпорядженням міського голови Сергія Кузьменка міська рада розпочинає процес даної процедури.

Ознайомитися з проєктами програм можна на офіційному сайті міськради у розділі «Відкрите місто: Доступ до публічної інформації».

Пропозиції, зауваження та доповнення до вищезазначених проєктів приймаються від мешканців територіальної громади в електронному та письмовому виглядах до 21 грудня 2020 року включно. Юридичні особи можуть звертатися до каб. № 311, пересічні олександрійці – в каб. № 124.

Враховуючи всі вимоги постанов та встановлення карантину, обговорення відбудуться дистанційно.