Бюджет на програму “Доступні ліки” буде збільшено

Бюджет держпрограми «Доступні ліки» буде збільшено до 750 млн грн, система працюватиме. Про це заявив нещодавно в ефірі телеканалу «112.UA» Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми взяли прозору систему, яка працює на Заході, і впровадили її в Україні. Ми знаємо проблемні питання, над цим працюємо. Додатково виділили 250 млн грн – до кінця року буде 750 млн грн аби нам вистачило, – сказав Глава Уряду. – І на цьому ми не зупиняємося. Треба розширювати перелік ліків по програмі реімбурсації, бо ця система найбільш прозора» – йдеться у розмові.