Декларувати доходи і витрати зобов’яжуть усіх українців

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Кабінет міністрів України  планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян.

Про це йдеться в плані пріоритетних дій на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну, повідомляє Державна фіскальна служба України.

Зокрема, законопроект буде передбачати введення автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманих доходів.

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Деталі процедури і час її впровадження поки не повідомляються.

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