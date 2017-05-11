Декларувати доходи і витрати зобов’яжуть усіх українців

Кабінет міністрів України планує до кінця 2017 року розробити законопроект про введення загального декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян.

Про це йдеться в плані пріоритетних дій на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну, повідомляє Державна фіскальна служба України.

Зокрема, законопроект буде передбачати введення автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманих доходів.

Деталі процедури і час її впровадження поки не повідомляються.