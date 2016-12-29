Сьогодні, 29 грудня 2016 року в Олександрійській міській раді відбулася 26 позачергова сесія. Як раніше повідомляв Голос Громади, ключовим питанням, заради якого зібралися депутати, стало внесення змін до бюджету 2017 року.

Раніше депутати вже ухвалили бюджет на 2017 рік, але заклали в нього заробітну плату на рівні 1600 грн. Не дивлячись на прохання колег, зокрема Івана Баранова, Віталія Заріцького та Михайла Матвієнко, відкласти голосування за бюджет до прийняття його Верховною Радою та на детальний аналіз документу, провладна більшість все ж проголосувала “за” проект саме такого бюджету на прийдешній рік.

Але вже через кілька днів народні депутати все ж ухвалили державний бюджет з мінімальною заробітною платою на рівні 3200. З рештою, не дивлячись на популістські промови, якими запам’яталася на минулій сесії перший заступник мера Людмила Давиденко, депутатам довелося знову зібратися на сесію за кілька днів до Нового Року, на якій і було внесено зміни до міського бюджету на 2017 рік та закладено мінімальну заробітну плату на рівні 3200.