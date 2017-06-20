Скільки коштує винайняти житло в Олександрії

Питання оренди житла сьогодні є досить актуальним як для молоді, так і для людей більш поважного віку. Скільки коштує винайняти квартиру в Олександрії, та яка різниця вартості оренди в залежності від місця розташування житла дізнавалися кореспонденти Голосу Громади.

Після моніторингу місцевих інтернет ресурсів було знайдено близько 20 оголошень щодо довгострокової оренди квартир. Діапазон вартості оренди склав від 500 гривень за однокімнатну квартиру, розташовану в мікрорайоні Перемога, та до 3500 грн. за можливість винайняти квартиру з сучасним ремонтом у центрі міста. Проте до цієї вартості також треба додати ще суму за комунальні послуги.

Звичайно вартість оренди житла також залежить і від метражу житлової площі та загального стану квартири. Так, однокімнатна квартира в районі торговельного центру “Гірник” з “євроремонтом” обійдеться квартиронаймачеві 3,5 тис грн за місяць. Проте після телефонної розмови з господарем, яким виявилося агенство з нерухомості (з етичних міркувань ми не називаємо його назву) стало відомо, що окрім щомісячної оплати винаймачеві також одноразово доведеться сплатити за інформаційні послуги агенству 2 тис грн, а потім щомісячно окремо сплачувати комунальні послуги. Зазначимо, що у ході моніторингу ця ціна за одонокімнатну квартиру з сучасними умовами проживання була найвищою серед інших.

За 2 тис грн господар пропонує винайняти трикімнатну квартиру у багатоквартирному будинку в районі міської лікарні біля телерадіокомпанії КТМ.

Загалом, у середньому за однокімнатну квартиру доведеться сплатити 1-1,5 тис грн. Від 1,8 тис грн стартують ціни на двокімнатні квартири в нашому місті, та від 2 тис грн – за трикімнатну квартиру. Проте, як вже зазначалося вище, можна знайти помешкання й від 500 грн на місяць. Все залежить від стану та віддаленості розташування по відношенню до центра міста.