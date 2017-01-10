Дорожники “забули” розчистити частину автошляху від Олександрійського до Олександрії

Про це кореспондентам Голосу Громади неодноразово повідомляли наші читачі. Так, за словами одного з водіїв, дорогу розчистили лише після перших заметів в п’ятницю, 6 грудня.

Наразі ж на шляху між с. Олександрійським і мікрорайоном “Перемога”, що у м. Олександрія, за інформацією наших джерел, важко роз’їхатися навіть двом легковим автомобілям, адже дорога просто накатана, а не розчищена снігоприбиральною технікою.

Крім цього, на відрізку автошляху досить слизько, що разом з утрудненим роз’їздом може стати причииню аварії.