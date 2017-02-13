Головні події тижня

Тиждень, що минув пройшов без резонансних подій, проте, все ж таки, був насичений як позитивними, так і не дуже приємними моментами.

Зважаючи на погіршення ситуації на сході країни, уся Кіровоградщина долучилася до збору та передачі гуманітаної допомоги жителям Авдіївки. Так, минулого понеділка під час апартаної наради голова ОДА Сергій Кузьменко повідомив, що з Кіровоградської області до Авдіїіки вже доставлено 7 вантажівок з гуманітарною допомогою. Поряд із цим очільник області запропонував влаштувати на літній відпочинок в таборах Кіровоградщини дітей з Авдіївки.

Нагадаємо, що за дослідженням комітету виборців, який склав «Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 рік» очільник Кіровоградщини увійшов в трійку найуспішніших керманичів. Інформація була оприлюдена минулого понеділка на офіційному сайті ВГО.

Вівторок, 7 лютого, місто спіткала сумна звістка, пішов із життя Почесний громадянин міста та учасник бойових дій під час Другої світової війни Микола Соловйов.

Пожежу на території приватного домоволодіння у селі Войнівка гасили у середу, 8 лютого. Силами вогнеборців о 03:52 пожежу локалізовано та о 04:52 – повністю ліквідовано.

Цього ж дня відправили додаткову допомогу до Авдіївки. Цього разу у вантажівках до зруйнованого під час обстрілів міста повезли будівельні матеріали, необхідні для відновлення покрівель будівель: шифер, руберойд, плити ОСБ, а також цемент.

Новенький телевізор отримали учні Олександрійського НВК №17. Придбати необхідну для сучасного навчання техніку допомогли депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність”.

Захищати трудові права навчали учасників АТО, військових та керівників і бухгалтерів підприємств 8 лютого, в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи для учасників АТО, військових та керівників і бухгалтерів підприємств.

П’ятниця, 10 лютого, запам’яталася пожежею в приватному секторі по вулиці Бесарабській (колишня Енгельса). По приїзду пожежників виявилось, що загорілись домашні речі.

Хорошою звісткою для автолюбителів завершився робочий тиждень. Так з 9 лютого у територіальних сервісних центрах МВС відтепер можна отримати міжнародне посвідчення водія.

За додатковою інформацією олександрійцям можна звернутися до сервісного центру у м. Кропивницький, вул. Ю. Бутусова, 22. Телефон для довідок +38 (0522)35-75-60.

А Голос Громади як завжди бажає бадьорого старту робочого дня у понеділок та лише приємних та позитивних новин!